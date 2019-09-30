РЭО: россияне станут меньше платить за ЖКУ после реализации проекта Минприроды

Представители Минприроды предложили ввести полную утилизацию товаров и упаковки. РОП предполагает, что производитель сам должен перерабатывать упаковку, которая остается после использования его продукции.

«Расширенная ответственность производителей означает, что ответственность за утилизацию упаковки будут нести сами производители. Тем самым будет снижена нагрузка на потребителей, которые будут меньше платить за утилизацию отходов», — объяснил Алексей Макрушин.

Благодаря проекту появилась возможность направлять дополнительные средства на создание эффективной системы обращения с отходами.