РЭО призвал участников «Марафона желаний» отказаться от запуска воздушных шаров

Запуск воздушных шаров участниками «Марафона желаний» Елены Блиновской грозит огромным ущербом окружающей среде. Если каждый участник отпустит в небо шарик, то по всей стране образуется 7,5 тонны отходов из неперерабатываемого пластика и латекса, предупредил «Российский экологический оператор».

Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что в Сети публикуется большое количество фото и видео, на которых люди запускают в небо воздушные шары с желаниями. Но в итоге от этого страдает окружающая среда.

«На самый популярный аккаунт марафона подписаны 2,5 миллиона человек. Если каждый из них запустит по шарику, то по всей стране образуется 7500 килограммов отходов. <…> И все это будет разлагаться долгие и долгие годы, нанося вред природе и живым организмам», — подчеркнул он.

В связи с этим РЭО призвал отказаться от запуска воздушных шариков и найти альтернативный способ отметить проведение «Марафона желаний».

Буцаев также обратил внимание, что якобы биоразлагаемые шары на самом деле не являются таковыми. Их изготавливают из латекса. Но также в их состав входят полимеры, а это не делает такие изделия экологичными. Сдать воздушные шарики на переработку в России нельзя, поэтому после использования они либо попадают в баки для смешанных отходов, а значит, — на полигоны, либо — в окружающую среду, где будут разлагаться до 100 лет.

По всему миру экологи давно борются с таким видом развлечения. Активисты демонстрируют, как остатки выпущенных шариков застревают в живых организмах — черепахи принимают изделия за еду, микропластик попадает в рыбу. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, более 220 видов живых организмов поглощали в естественных условиях частицы микропластика.

Ранее РЭО уже призывал отказаться от запуска воздушных шариков выпускников школ и вузов. Призыв поддержали региональные власти. Эта тема обсуждалась на совместном круглом столе комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию и комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Подмосковья.

В России ограничение на запуск воздушных шаров на законодательном уровне не установлено. Но в Санкт-Петербурге, Уфе, Ижевске, Иркутске, Сочи, Петрозаводске и Самаре эта инициатива также получила поддержку со стороны властей. Кроме того, от акции с запуском шаров стали отказываться и сами школьники.