Названы итоги года в мусорной реформе

Российский экологический оператор рассказал об основных результатах деятельности за 2021 год.

«В России каждый год образуется около 60 миллионов тонн ТКО, из них большая часть отправляется на полигоны. Реформа обращения с ТКО как раз направлена на то, чтобы снизить этот показатель до 50% уже к 2030 году. Чтобы добиться этого, необходимы разные источники финансирования отрасли. У РЭО для этого есть ряд мер поддержки. Одна из них — это облигационные займы. Эту меру поддержки Правительство одобрило в июне. И уже в этом году мы профинансировали 5 проектов на 6,1 миллиарда рублей. А общий объем инвестиций в 2021 году составил более 30 миллиардов рублей. Все средства идут на развитие инфраструктуры, строительство новых объектов и модернизацию старых», — сообщил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

В 2021 году правительство одобрило РЭО еще одну меру поддержки в виде выпуска зеленых облигаций. А на 2022 год РЭО одобрен выпуск зеленых облигаций на сумму в 100 миллиардов рублей. Привлеченные деньги пойдут на создание и модернизацию предприятий по переработке и утилизации отходов.

Всего в 2021 году РЭО вложил 6,2 миллиардов рублей в пять проектов в трех регионах. Речь идёт о компаниях «ЭкоРесурс-Поволжье» в Самарской области (г. Тольятти), заводе «Вторпласт-Эколайн» в Московской области, ООО «Регион-Комфорт» в Тульской области и заводах ООО «Комбинат» и КПО «Нева» в Московской области.

Также Российский экологический оператор разработал электронную модель федеральной схемы обращения с отходами. Это большой интерактивный документ, который объединяет все территориальные схемы регионов. В Федсхеме отражены все предприятия обращения с отходами: строящиеся, перспективные и уже действующие, она также содержит схемы движения мусоровозов.

Более того, подготовлен законопроект о расширенной ответственности производителей (РОП). Он направлен на то, чтобы самих отходов становилось меньше. Новые правила позволят модернизировать экостандарты для компаний, те будут обязаны полностью отвечать за переработку упаковки. Согласно принципу «загрязнитель платит» производители либо сами будут заниматься утилизацией, либо будут платить экологической сбор. При этом ставка сбора будет тем ниже, чем экологичнее упаковка. Законопроект вступит в силу в 2022 году. Также РЭО подготовил перечень из 28 трудноперерабатываемых типов товаров и упаковки, которые можно заменить на экологичные альтернативы. С 2023 года Россия готовится к запрету на одноразовую пластиковую посуду.

Также Российский экологической оператор подготовил Декларацию и ESG-стандарт для российских компаний в сфере обращения с ТКО и регламент экспертного (общественного) заверения корпоративной отчетности по устойчивому развитию. Документы, применение которых на первом этапе будет добровольным, поможет компаниям отрасли перестроить организационные и бизнес-процессы для соответствия современным требованиям в сфере устойчивого развития, ESG-факторов и декарбонизации. Компании, которые присоединятся к стандарту, также смогут получать приоритет при запросе финансирования.

При этом в избежание подделки отчетов об утилизации, за счет которых экономят многие недобросовестные компании, РЭО начал разработку электронных реестров: предприятий по утилизации, упаковки, а также производителей товаров, товаров в упаковке.

В 2021 году Правительство выделило 1 миллиард рублей регионам на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов. Параллельно РЭО запустил пилотный проект по установке 10 тысяч фандоматов по приему тары в регионах. Россияне смогут получать бонусные рубли за каждую сданную стеклянную, пластиковую или алюминиевую банку. А в некоторых горах, например, в Белгороде, первые участники проекта уже получили скидку на ЖКХ благодаря сдаче тары в фандоматы.

Российский экологический оператор подготовил в 2021 году большой блок экологического просвещения. В него входит создание медиабанка с фотографиями, просветительскими плакатами, роликами с социальной рекламой, уроками о для детей и подростков «Зеленая школа». Была проведена работа с лидерами мнений и блогерами, которые присоединились к повестке, освещающей реформу отрасли обращения с ТКО. В декабре РЭО провел «Зеленую премию», которая показала лучшие проекты среди брендов, культурных и образовательных организаций, волонтеров и медиа. Также РЭО впервые подготовил ежегодный «Зеленый рейтинг» регионов и региональных операторов, которые оценивались по вкладу в отрасль обращения с ТКО.