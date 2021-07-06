РЭО предложит отраслевые стандарты зеленого финансирования

Таксономию зеленого финансирования могут распространить на всю цепочку обращения с отходами, сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев. ППК РЭО ведет обсуждения с Министерством экономического развития РФ на тему того, что именно будет пониматься под таким финансированием внутри отрасли.

«Мы сейчас обсуждаем активно с Минэкономразвития вопрос, связанный с тем, чтобы под зеленым финансированием, таксономией понимались не только часть производственных процессов, связанных непосредственно с переработкой, но и вся цепочка обращения с отходами, включая обработку и размещение отходов, которая, по нашему мнению, является единым технологическим циклом. И выдергивать оттуда только то, что является частью технологической цепочки, связанной с переработкой определенных видов или, как мы их называем, фракций отходов, в этом отношении совершенно неправильно», — заявил Буцаев на заседании созданного накануне Совета по устойчивому развитию.

В рамках этого Совета будут разработаны новые стандарты и критерии, которые определят, что является зеленым финансированием в отрасли по обращению с ТКО. Это имеет прямое отношение к так называемым зеленым облигациям. После создания новых стандартов денежные средства будут направлять в соответствии с критериями экологичности и устойчивости. Совет поможет сформировать критерии эффективности использования этих средств, то есть покажет, какие ожидаются результаты зеленых проектов.

Буцаев подчеркнул, что сейчас есть расхождение во мнениях на уровне обсуждения с отраслевиками, в том числе в технологических принципах построения отрасли. Имеется в виду, какие виды утилизации можно относить к зеленым, а какие — нет, что должно быть критерием, по которому оценивается эффективность. По словам Буцаева, Совет поможет найти ответы на эти и другие сложные вопросы.

Также стало известно, что Совет по устойчивому развитию возглавила Светлана Бик, руководитель экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития», директор по устойчивому развитию АО «Ситиматик», член межведомственной рабочей группы по зеленому финансированию Минэкономразвития РФ.

В состав совета вошли руководители из Российского экологического оператора, Всемирного фонда природы России, «Совкомбанка», «Сбербанка», «Московского кредитного банка», «Райффайзенбанка», «Магнита», X5 Retail Group, Института исследований и экспертизы ВЭБ. РФ, компании «Экополис Сертификация и Сервис» и Немецкого общества по международному мотрудничеству (ГИЦ) ГмбХ в России.