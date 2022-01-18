РЭО назвал самые замусоренные улицы Санкт-Петербурга

Среди самых замусоренных улиц Санкт-Петербурга улицы Бутлерова, Крыленко, Евдокима Огнева, 2-я Комсомольская, Верности, Тельмана, Джона Рида, Николая Рубцова, Октябрьская набережная, проспект Энтузиастов, а также Богатырский проспект.

Уже несколько дней система «РЭО Радар» фиксирует огромный прирост сообщений о невывозе отходов. Причиной тому стало присоединение к системе крупного петербургского регионального оператора — Невского экологического оператора.

«С начала 2022 года к системе подключился крупный регоператор — Невский экологический оператор. В связи с этим с 10 по 16 января мы зафиксировали в системе рекордное число жалоб от петербуржцев. Их количество составило 1463, а это 95% от всех полученных в этот период заявок. Самыми „замусоренными“ улицами, как следует из жалоб людей, являются улицы Бутлерова, Крыленко, Евдокима Огнева, 2-я Комсомольская, Верности, Тельмана, Джона Рида, Николая Рубцова, Октябрьская набережная, проспект Энтузиастов, а также Богатырский проспект. По каждой из этих улиц поступило более 100 сообщений. Проблемы с отходами на этих улицах вызваны нерегулярным вывозом отходов», — сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Все поступившие в «РЭО Радар» сообщения взяты в работу и направлены регоператору на контроль. Уже есть решения по 233 заявкам. Основной причиной несвоевременного вывоза отходов в Петербурге в РЭО считают низкую подготовку северной столицы к переходу на новую систему обращения с ТКО. В том числе, своевременно не были проверены контейнеры и не была подготовлена техника.

«В Санкт-Петербурге регоператор не учёл реестр контейнерных площадок. То есть баки на контейнерных площадках не были проанализированы хотя бы даже визуально. Также в Петербурге сейчас не хватает специализированного оборудования для сбора и транспортировки отходов, в том числе мусоровозов», — отметил заместитель генерального директора ППК РЭО Евгений Карелов.

Напомним, представители РЭО 13 и 14 января выезжали проверить ситуацию с вывозом ТКО по нескольким адресам, которые чаще всего фигурировали в сообщениях заявителей: ул. Бутлерова 11 к.4, ул. Октябрьская набережная 124 к.7, ул. Крыленко 25 к.4, ул. Евдокима Огнева 6 к. 1. По состоянию на 14 января вывоз ТКО был осуществлён не на всех контейнерных площадках, контейнеры переполнены, прилегающая территория захламлена мусором и КГО.

СПРАВОЧНО

На решение проблемы регоператору в системе «РЭО Радар» отводится три недели. Все просроченные сообщения контролируются модератором. По правилам работы сервиса, модерация сообщений в системе «РЭО Радар» занимает три дня.

Источник фото: телеканал «360»

ул. Октябрьская набережная 124 к.7 (13 января)

Источник фото: телеканал «360»

ул. Октябрьская набережная 124 к.7 (14 января)

Источник фото: телеканал «360»

ул. Бутлерова 11к. 4 (13 января)

Источник фото: телеканал «360»

Богатырский проспект, 47к2

Источник фото: телеканал «360»

Богатырский проспект, 24к1

Источник фото: телеканал «360»

Богатырский проспект, 55к1

Источник фото: телеканал «360»

улица Тельмана, 30к2

Источник фото: телеканал «360»

посёлок Парголово, улица Николая Рубцова, 11к1

Источник фото: телеканал «360»

посёлок Парголово, улица Николая Рубцова, 5

Источник фото: телеканал «360»

улица Крыленко, 1к1с4

Источник фото: телеканал «360»

проспект Энтузиастов, 22к2

Источник фото: телеканал «360»

2-я Комсомольская улица, 6к2

Источник фото: телеканал «360»

улица Верности, 10к4