Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири» Подробнее

Журавлев напомнил, что сейчас основное направление российского газа и нефти — это европейские страны, а поставки в Поднебесную ставят Москву в несколько другие экономические отношения с партнерами из ЕС. По словам эксперта, если у вас есть возможность продавать голубое топливо двум покупателям, в итоге это будет выгоднее, нежели одному.

«Рентабельность будет в любом случае, даже если цифры окажутся хуже, чем хотелось бы», — подчеркнул политолог.