Общество 14 апреля 2023, 12:07 «Ренова» продала Уральский турбинный завод малоизвестной компании «Коммерсант» сообщил о продаже «Реновой» крупнейшего турбинного завода РИА «Новости»

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Уральский турбинный завод, который ранее был под контролем «Реновы», перешел в собственность малоизвестной компании «Мосэлектрощит». Об этом сообщил «Коммерсант».

По данным издания, стоимость сделки составила около 10 миллиардов рублей.

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«Мосэлектрощит» получила до 90% акций, а 10% осталось у председателя совета директоров холдинга «Ротек» Михаила Лифшица, который входит в состав группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга.

До того, как бизнесмен попал под американские санкции, «Ренова» владела долей акций предприятия в 80%.

Основанный в 1938 году Уральский турбинный завод считается крупнейшим в стране производителем паровых турбин, в числе которых — оборудование для ТЭС, АЭС и атомных ледоколов.

В феврале стало известно, что США захотели конфисковать недвижимость российского бизнесмена Вексельберга на 75 миллионов долларов.