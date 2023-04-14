14 апреля 2023, 12:07
«Ренова» продала Уральский турбинный завод малоизвестной компании
«Коммерсант» сообщил о продаже «Реновой» крупнейшего турбинного завода
Уральский турбинный завод, который ранее был под контролем «Реновы», перешел в собственность малоизвестной компании «Мосэлектрощит». Об этом сообщил «Коммерсант».
По данным издания, стоимость сделки составила около 10 миллиардов рублей.
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«Мосэлектрощит» получила до 90% акций, а 10% осталось у председателя совета директоров холдинга «Ротек» Михаила Лифшица, который входит в состав группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга.
До того, как бизнесмен попал под американские санкции, «Ренова» владела долей акций предприятия в 80%.
Основанный в 1938 году Уральский турбинный завод считается крупнейшим в стране производителем паровых турбин, в числе которых — оборудование для ТЭС, АЭС и атомных ледоколов.
В феврале стало известно, что США захотели конфисковать недвижимость российского бизнесмена Вексельберга на 75 миллионов долларов.
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