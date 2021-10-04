РЕН ТВ узнал личности пассажиров разбившегося в Подмосковье вертолета Robinson R-44

На борту вертолета Robinson R-44, потерпевшего крушение в Лыткарине, находились три человека. Пилот и молодая пара. Телеканал РЕН ТВ назвал имена погибших девушки и молодого человека.

По данным канала, в вертолете находились Христина К. (2000 года рождения) и Семен С. (1999 года рождения). За штурвалом был пилот Александр Шапочкин, который считался одним из самых лучших инструкторов аэроклуба «Кондор-М».

Вечером 3 октября вертолет Robinson R-44 упал в детском городке ЗиЛ в Лыткарине, рядом с рекой Любучи. Вертолет потерпел крушение во время выполнения учебно-тренировочного полета. После падения взрыва или пожара не произошло. Однако находившиеся в салоне люди погибли.

По факту случившегося открыто уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Координацией работы следственно-оперативной группы займется исполняющий обязанности руководителя управления Александр Перепелицын. Расследование обстоятельств крушения находится под контролем главы СК РФ Александра Бастрыкина.