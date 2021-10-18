РЕН ТВ: появились переговоры экипажа разбившегося в Татарстане самолета с парашютистами

РЕН ТВ опубликовал переговоры экипажа самолета L-410, который разбился в Татарстане 10 октября. На борту находились 23 человека — два пилота и 21 парашютист. Спасти удалось семерых.

Самолетом управляли два опытных пилота — Михаил Беляев и Александр Зыков. По данным издания, после взлета они сообщили, что набрали высоту 1500 метров. Вскоре после этого произошла нештатная ситуация.

«Экипаж: „Отказ двигателя, заход на посадку“. Диспетчер: „Высота, скорость?“ Экипаж: „Контролирую“. Экипаж: „Дым“», — процитировало издание переговоры экипажа с землей.

После этого сообщения пилоты перестали выходить на связь. При этом самолет стал резко снижаться и вскоре врезался в землю. Летчикам удалось отвести его от жилого сектора, однако они не смогли мягко приземлиться. В результате крушения погибли 16 человек, в том числе оба пилота.

Спасти удалось семерых человек — их вытащили из-под обломков сотрудники аэроклуба. Правительство Татарстана пообещало выплатить компенсации: семьям погибших — по миллиону рублей, а пострадавшим — по 400 тысяч рублей. Президент объявил 11 октября днем траура в республике. Процедура опознания завершилась 12 октября, тела погибших выдали родным.