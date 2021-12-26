РЕН: Силовики разогнали гей-вечеринку в центре Ростова

Сотрудники ОМОН и Росгвардии разогнали гей-вечеринку в центре Ростова-на-Дону. Молодые люди предавались утехам в концертном зале, сообщил РЕН ТВ.

По сведениям источника, вечеринка проводилась с нарушением действующих ограничений на фоне пандемии коронавируса. Некоторые мужчины попытались сбежать от силовиков, но все они были задержаны.

Правоохранители узнали о встрече лиц нетрадиционной сексуальной ориентации из социальных сетей, куда приглашали всех желающих, коих набралось около 200 человек.

Все гости заведения будут проверяться на употребление запрещенных веществ, а действия организаторов расценят с точки зрения вовлечения несовершеннолетних в нетрадиционные сексуальные отношения.

Отмечается, что оперативники не стали задерживать никого из присутствующих на вечеринке, собрав материал на главных организаторов события.

Ранее сообщалось, что на музыкальный канал «Муз-ТВ» могут наложить крупный штраф или приостановить работу на 90 суток из-за гей-пропаганды.