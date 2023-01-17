17 января 2023, 10:40
Ремонт водных сетей начался в Запорожской области
Глава администрации Мелитопольского района Андрей Сигута в разговоре с телеканалом «Звезда» рассказал, что ремонт водных сетей в Запорожской области должен помочь подключить новых потребителей, улучшить качество воды и обеспечить бесперебойную ее передачу.
В некоторых селах, по его словам, либо нет воды вовсе, либо есть только техническая. Иногда сельским жителям приходится ждать воду по несколько дней.
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Первым делом рабочие приступили к работам в селе Владимировка.
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«Сейчас мы находимся на ремонте этого объекта, объект достаточно долгое время находился без ремонта, не выделялись средства», — сказал Сигута.
Планируется отремонтировать и запустить магистраль Акимовка — Бердянск длиной 150 километров.
Запорожье
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