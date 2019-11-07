Ремонт ветхих домов хотят повесить на россиян

В России сейчас около 25 миллионов квадратных метров ветхого жилья с износом более 70%. Но еще не признано аварийным. Эксперты заявляют, что россиянам не стоит ждать существенного повышения взносов за капремонт, так как зданиям потребуются лишь поддерживающие работы. Но есть мнение, что траты будут бесполезными, так как ветхое жилье проще расселить, чем привести в божеский вид.

Голосовать за ремонт можно онлайн. Жители Подмосковья одобрили правки в Жилищном кодексе Подробнее

Ветхие дома, износ которых составляет более 70%, планируется включить в программы капремонта по регионам. Каждая из них будет действовать три года. Поддерживающие работы обеспечат поддержание безопасности конструкций для жизни и здоровья жильцов.

Пресс-служба министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации сообщила, что оплата подпрограммы и всех работ ляжет на плечи граждан. Не исключен вариант софинансирования из бюджета региона и муниципалитета.

В России в течение следующих пяти лет планируется переселить из аварийного жилья более полумиллиона человек. На это 431 миллиард рублей выделят из бюджета страны, всего же планируется потратить свыше 507 миллиардов. Больше всего жилья, признанного аварийным, в Республике Саха, Архангельской и Кемеровской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, Пермском крае.

Несколько недель назад Госдума получила законопроект, регламентирующий новые алгоритмы расселения аварийных домов. В документе прописан механизм признания дома аварийным, конкретизированы критерии. Понятие «ветхое жилье» Минстрой исключил вовсе, чтобы не путаться в терминологии.