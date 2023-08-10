10 августа 2023, 15:44
Ремонт в петербургской Консерватории завершат в 2024 году
Генеральный директор «Единого заказчика в сфере строительства» Карен Оганесян в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург» рассказал, что реконструкцию Консерватории имени Римского-Корсакого планируют завершить в 2024 году.
В июне этого года специалисты приступили к возведению светопрозрачных куполов из стекла и алюминия. Таким образом площадь здания удастся увеличить на 600 квадратных метров.
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Рабочие уже отреставрировали фасад здания и кирпичную кладку, добавил Оганесян.
Санкт-Петербург
Строительство
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