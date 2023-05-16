Общество 16 мая 2023, 18:37 Ремонт теневых навесов завершился в 3 детских садах Владивостока

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Ремонтные работы по замене теневых навесов завершились в трех детских садах города Владивостока. Об этом сообщил сайт zr.media.

Строители отремонтировали 16 беседок по программе губернатора Приморского края. Самые масштабные работы провели в детсаду № 154, там заменили сразу 12 теневых навесов.

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Отмечается, что в текущем году на эти цели выделили 150 миллионов рублей, всего в региональных дошкольных учреждениях планируют отремонтировать 243 навеса.