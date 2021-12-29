Ремонт школы в ямальском поселке проведут в 2022 году

Школу № 3 отремонтируют в поселке Пурпе в ЯНАО в 2022 году. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на главу Губкинского Андрея Гаранина.

Учебное заведение закроют на ремонт с 1 марта или с 1 апреля. Учеников временно переведут в школу № 1. Учебному процессу это не помешает, уточнил Гаранин.

«В ближайшее время выйдем на торги, выберем подрядчика. В зависимости от того, насколько он сильный, будем принимать решение о сроках вывода в ремонт», — подчеркнул он.