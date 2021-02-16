Москвичам рассказали, сколько стоит косметический ремонт квартиры

Косметический ремонт квартиры в столице обойдется в сумму от 600 тысяч рублей. При этом сэкономить можно, если проводить работы самостоятельно без помощи специалистов.

«Минимальный ремонт двухкомнатной квартиры вторичного рынка площадью 45 квадратных метров с применением наиболее доступных строительных и отделочных материалов и оборудования составит приблизительно от 600-800 тысяч рублей», — привело РИА «Новости» слова экспертов школы ремонта «Леруа Мерлен».

Такой ремонт подразумевает замену отделки на стенах, полу и потолке, а также сантехники, осветительных приборов и другого оборудования. В стоимость включены не только цены материалов, но и услуги мастеров. При ремонте сначала необходимо разработать проект, отмечают эксперты. Затем идет оценка необходимых работ и составление сметы. Также эксперты подчеркнули, что профессиональный ремонт будет стоить дороже, чем выполненный своими силами.

Москвичам ремонт обходится дешевле, чем жителям Петербурга. На конец 2020 года средняя стоимость ремонта в расчете за квадратный метр составляла 6,7 тысячи рублей против шести тысяч. Генеральный директор компании InfoLine Иван Федяков пояснил, что все стройматериалы сначала везут в столицу, а уже оттуда они расходятся по регионам. Это объясняет разницу в цене.