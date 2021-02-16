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    16 февраля 2021, 04:35

    Москвичам рассказали, сколько стоит косметический ремонт квартиры

    Дарья Бунякова

    Косметический ремонт квартиры в столице обойдется в сумму от 600 тысяч рублей. При этом сэкономить можно, если проводить работы самостоятельно без помощи специалистов.

    Москвичам рассказали, сколько стоит косметический ремонт квартиры

    «Минимальный ремонт двухкомнатной квартиры вторичного рынка площадью 45 квадратных метров с применением наиболее доступных строительных и отделочных материалов и оборудования составит приблизительно от 600-800 тысяч рублей», — привело РИА «Новости» слова экспертов школы ремонта «Леруа Мерлен».

    Такой ремонт подразумевает замену отделки на стенах, полу и потолке, а также сантехники, осветительных приборов и другого оборудования. В стоимость включены не только цены материалов, но и услуги мастеров. При ремонте сначала необходимо разработать проект, отмечают эксперты. Затем идет оценка необходимых работ и составление сметы. Также эксперты подчеркнули, что профессиональный ремонт будет стоить дороже, чем выполненный своими силами.

    Москвичам ремонт обходится дешевле, чем жителям Петербурга. На конец 2020 года средняя стоимость ремонта в расчете за квадратный метр составляла 6,7 тысячи рублей против шести тысяч. Генеральный директор компании InfoLine Иван Федяков пояснил, что все стройматериалы сначала везут в столицу, а уже оттуда они расходятся по регионам. Это объясняет разницу в цене.