02 марта 2023, 16:53
Ремонт комплекса «Геолог» в Тарко-Сале завершат до конца года
Глава Пуровского района ЯНАО Антон Колодин в разговоре с изданием «Север-Пресс» рассказал, что ремонт культурно-спортивного комплекса «Геолог» в Тарко-Сале будет завершен до конца 2023 года.
Здание преобразится как снаружи, так и внутри. Все комнаты комплекса будут реконструированы, написал «Ямал-Медиа».
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Колодин отметил, что после капитального ремонта специалисты благоустроят территорию рядом с комплексом.
Благоустройство
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