Ремонт газопроводов «Северный поток» может занять более полугода | 360°

Общество 29 сентября 2022, 07:57 Поделиться Telegram

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Viber Ремонт газопроводов «Северный поток» может занять более полугода Депутат ГД Завальный: ремонт «Северных потоков» может занять более шести месяцев РИА «Новости»

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Ремонт разрушений, произошедших на нитках газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», может занять более полугода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по энергетике Павла Завального.

Депутат считает, что есть два способа устранить повреждения. Во-первых, изготовить специальный кессон, который обычно используется для ремонта трубопроводов под водой. Во-вторых — поднять газопроводы на поверхность.

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По его словам, чтобы поднять нитку газопровода и провести ремонт на поверхности, необходимы краны грузоподъемностью под 3 тысячи тонн.

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«В рамках проектирования этих газопроводов риски нарушения работы учитывались, и учитывались, соответственно, возможности ремонта. <…> Это может занять долгое время, это не месяц-два, это полгода-год, не менее», — пояснил Завальный.

Правительство Германии заподозрило, что повреждение газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» и снижение давления в них могло быть диверсией. Эту версию «360» подтвердил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

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