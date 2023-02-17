17 февраля 2023, 00:24
Ремонт дороги Пуровск — Коротчаево завершится в 2023 году
Ремонт дороги между Пуровском и Коротчаево планируют завершить в 2023 году. Об этом сообщил «Север-Пресс».
Строителям осталось реконструировать 31 километр трассы. Деньги на ремонт восьми из них выделили в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
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Работы на трассе протяженностью 117 километров стартовали в 2020 году. Соответствующее поручение дал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
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«Масштабная работа, которая началась в 2020 году, дает результаты. Северяне к концу этого года получат 117 километров современной и качественной дороги от Пуровска до Коротчаево», — рассказал директор ГКУ «Дорожная дирекция» Денис Конев.
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