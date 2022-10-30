Ремонт дороги, на которую жители омской деревни жаловались Меркель, завершили | 360°

Общество 30 октября 2022, 22:35 Ремонт дороги, на которую жители омской деревни жаловались Меркель, завершили В Верхнем Карбуше отремонтировали дорогу, на которую жители жаловались Меркель РИА "Новости"

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В омской деревне Верхний Карбуш завершили ремонт дороги, на которую местные жители жаловались бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель, когда она занимала это пост. Об этом рассказала депутат Троицкого сельского поселения Ирина Дроздова в комментарии РИА «Новости».

Женщина живет в Верхнем Карбуше, она и была инициатором обращения к бывшему немецкому канцлеру. На это обращение тогда ответила представитель Германии Надин Вахтер. Она выразила сочувствие местным жителям, но отметила, что не может повлиять на работу российских чиновников.

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О том, что власти села проявили недопустимую халатность и проигнорировали ситуацию, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он посоветовал им принять меры.

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В конце августа текущего года ремонтировать дорогу начала компания «СибРос». Открытие пройдет 4 ноября.

Жителей деревни пригласили в это день в 12:00 (09:00 по московскому времени) на открытие новой дороги по улице Карбышева, 23, отметила Дроздова.

«В программе торжественная часть, обращение к Ангеле Меркель и Дмитрию Пескову, концерт народной самодеятельности. Жители угощают друзей», — добавила она.

Подрядчик, по словам депутата, уже сделал ливневки, а также провел новый водопровод. Скоро завершатся оставшиеся мелкие работы.