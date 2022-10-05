Ремонт детской поликлиники завершился в Уренгое | 360°

Общество 05 октября 2022, 17:56 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Ремонт детской поликлиники завершился в Уренгое

Читать 360tv в

Детская поликлиника откроется после ремонта в поселке Уренгой. Работы уже завершились, сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора ЯНАО.

Строители заменили крыльцо и крышу, утеплили стены, а также частично перепланировали помещения. Кроме того, в здании обновили системы водоснабжения, отопления и вентиляции. Там появились три новых входа с пандусами и помещение для колясок.

Реклама

Заведующий уренгойской участковой больницей Азамат Латыпов уточнил, что большая часть врачей будет принимать на первом этаже, на втором находятся два кабинета: стоматологический и физиотерапии.

Реклама

0 0 0 0 0 0