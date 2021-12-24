Ремонт Биржевого моста в Петербурге могут закончить раньше срока

Открытие Биржевого моста в Санкт-Петербурге может произойти раньше запланированного времени. Об этом сообщил телеканал Piter.TV со ссылкой на главу комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрея Левакина.

Ремонтом занимается компания «Возрождение». На работы потратили 470 миллионов рублей из 2,4 миллиарда контракта.

Сейчас на мосту монтируют поперечные балки. Его открытие запланировано на октябрь 2022 года, хотя изначально речь шла о ноябре.