14 марта 2024, 13:25
Ремонт 265 километров дорог запланировали в Ростовской области в 2024 году
В Ростовской области в 2024 году отремонтируют 149 участков дорог. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на правительство региона.
Там рассказали, что обновлять полотно будут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Всего запланировали ремонт 265 километров дорожного покрытия.
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Обновление затронет, в частности, участки трасс Миллерово — Вешенская и Элиста — Ремонтное — Зимовники.
Дороги
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