Общество 14 марта 2024, 13:25 Ремонт 265 километров дорог запланировали в Ростовской области в 2024 году

Читать 360tv в

В Ростовской области в 2024 году отремонтируют 149 участков дорог. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на правительство региона.

Там рассказали, что обновлять полотно будут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Всего запланировали ремонт 265 километров дорожного покрытия.

Реклама

Обновление затронет, в частности, участки трасс Миллерово — Вешенская и Элиста — Ремонтное — Зимовники.

Авторы: