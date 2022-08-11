Ремонт 17 братских могил начался на Пискаревском кладбище в Петербурге

Директор Пискаревского кладбища в Санкт-Петербуге Евгений Панкевич рассказал о работах по реставрации 17 братских могил. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

Ремонт сейчас идет с опережением графика, уточнил он. Специалисты занялись планировкой газонов и гранитного мощения, а также реставрацией памятных плит.

«В обязательном порядке проводим покос газонных трав, валку деревьев, дробление пней, стрижку живой изгороди и формовку крон деревьев», — уточнил Панкевич.