Ремонт 12 автодорог завершили во Владимире | 360°

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Ремонт 12 автодорог завершили во Владимире

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Во Владимире местные власти объявили, что капитальный ремонт 12 автодорог подошел к концу. Об этом сообщило ИА НСН.

Капремонт прошел в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» 2022 года.

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По данным информагентства, всего за время проекта успели отремонтировать 17 автодорог, протяженность которых составляет 11,7 километра, а площадь 168 000 квадратных метров. В частности, дороги отремонтировали на улицах Гагарина, Погодина, Егорова и других.

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Дороги

Ремонтные работы

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