Ремонт 12 автодорог завершили во Владимире | 360°

Общество 06 октября 2022, 17:55 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Ремонт 12 автодорог завершили во Владимире

Читать 360tv в

Во Владимире местные власти объявили, что капитальный ремонт 12 автодорог подошел к концу. Об этом сообщило ИА НСН.

Капремонт прошел в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» 2022 года.

Реклама

По данным информагентства, всего за время проекта успели отремонтировать 17 автодорог, протяженность которых составляет 11,7 километра, а площадь 168 000 квадратных метров. В частности, дороги отремонтировали на улицах Гагарина, Погодина, Егорова и других.

Реклама

0 0 0 0 0 0