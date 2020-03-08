«Ремень надо брать»: сваха из «Давай поженимся» отчитала девушек, не желающих выходить замуж
«Надо все-таки ставить своих дочерей на место, потому что, извините, рожают они не для себя, а именно для семьи. И потом это разгребать придется всей семье. Если не понимают по-хорошему, значит, по-плохому, значит, ремень надо брать. Это на местах, как говорится», — заявила сваха «Давай поженимся» Роза Сябитова радиостанции «Говорит Москва».
По ее словам, молодым парам вообще запрещено сожительствовать. Такие отношения вредят в первую очередь именно девушке. Мужчины в этой ситуации не несут вообще никакой ответственности.
«Еще и СМИ поддерживают эти мысли в головах этих дурочек. Статистика детей с прочерком в графе „отец“ у нас катастрофически возрастает. Это же ужас какой-то. Конечно, девушке нельзя такие вещи делать и тем более рожать. Здесь половина ее вины», — добавила сваха.
Ситуация, когда люди живут вместе и не женятся, больше подходит для тех, кому уже больше 45 лет. У таких людей уже все есть, и они просто наслаждаются отношениями, уверена Сябитова.
Молодым девушкам она посоветовала выходить замуж за учителей, пожарных, военных и врачей. В таких сферах работники мало получают, но эти профессии являются самыми правильными и мужественными.
«Лучше мужиков нет просто-напросто. Эти люди точно не будут ни в какое сожительство а-ля гражданский брак. Будут вместе, деньги зарабатывать и правильные ориентиры детям давать», — заключила Сябитова.
Ранее Сябитова обвиняла россиянок в меркантильности. Она заявила, что сейчас девушки «продаются», причем «добровольно и с удовольствием».