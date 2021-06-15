Религиозные семьи из США попросили российское гражданство

Православные многодетные семьи из США и Канады изъявили желание переехать в Россию, написал RT. Соответствующее письмо, подписанное 75 гражданами, пришло в редакцию издания.

Несколько семей попросили содействия в процессе эмиграции. Сейчас организовать переезд трудно из-за пандемии. Причина, по которой православные семьи хотят уехать в Россию, — желание жить в стране, поддерживающей «традиционные семейные ценности».

«В России в равной мере уважаются интересы всех народов и социальных групп, проживающих на ее территории, в отличие от происходящего в нашей стране. Мы все — православные христиане, и нам чужды агрессивно насаждаемые идеологии ЛГБТ, атеизма и морального релятивизма. Мы хотим, чтобы наши дети росли в стране, веками поддерживающей традиционные семейные и религиозные ценности», —заявил подписанты.

Автор этого письма — священник Джозеф Глисон, который несколько лет назад перевез свою семью из США в Россию и проживает в Ярославской области. По его словам, «десятки, а то и сотни» религиозных семей из США мечтают о переезде.