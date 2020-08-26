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    26 августа 2020, 15:11

    Религиовед прокомментировал назначение игуменьи Ксении

    Дарья Морозова

    Религиовед Денис Батарчук выразил мнение о включении игуменьи Ксении в состав Высшего церковного совета. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Он считает, что РПЦ поддерживает мировые тенденции, несмотря на Священное Писание Нового Завета, в котором говорится, что «не женское это дело понимать и размышлять, тем более в делах церковных».

    «Женщины у нас не просто имеют право голоса, а наравне с мужчинами ведут любую деятельность, в том числе и политическую», — заметил Батарчук. Также он добавил, что РПЦ идет в ногу со временем.

    Новости SMI.FM