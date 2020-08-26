Религиовед прокомментировал назначение игуменьи Ксении
Религиовед Денис Батарчук выразил мнение о включении игуменьи Ксении в состав Высшего церковного совета. Об этом сообщило ИА Nation News.
Он считает, что РПЦ поддерживает мировые тенденции, несмотря на Священное Писание Нового Завета, в котором говорится, что «не женское это дело понимать и размышлять, тем более в делах церковных».
«Женщины у нас не просто имеют право голоса, а наравне с мужчинами ведут любую деятельность, в том числе и политическую», — заметил Батарчук. Также он добавил, что РПЦ идет в ногу со временем.