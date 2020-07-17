Рекультивация зараженного участка будущей Юго-Восточной хорды завершена

Рекультивация радиоактивного грунта на участке строительства Юго-Восточной хорды завершена. Специалисты вывезли зараженную землю на специальное хранилище. Об этом рассказал директор ФГУП «Радон» Алексей Лужецкий.

«Наши специалисты провели исследование площадки будущего строительства, локализовали участки с радиоактивным грунтом и вывезли его на территорию специального хранилища», — передает слова Лужецкого «Интерфакс».

Всего, по его словам, было обнаружено пять таких участков общей площадью около двух тысяч квадратных метров.

Угрозы населению нет, уверен глава «Радона». Эксперты РАН и Роспотребнадзора также не нашли никаких ограничений для использования земли.

Следующий этап — строительство самой трассы. Работы начнутся в ближайшие дни.

Ранее местные активисты выступали с протестами против работ на могильнике с радиоактивными отходами. По словам экозащитников, во время строительства хорды грунт окажется на поверхности, а радиоактивную пыль разнесет до жилых домов. Журналисты также отмечали, что на месте будущих работ радиоактивное излучение в 50 раз превышает норму.