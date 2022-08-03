Ректору Шанинки изменили меру пресечения

Решением Тверского суда Москвы ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева перевели из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить», — сказала судья.

Следователь в своем прошении указал, что Зуев признал вину, погасил ущерб, а также дал показания на новых соучастников.

Защита согласилась со следователем и просила разрешить ректору шестичасовые прогулки, для того чтобы не запрашивать ежедневно разрешение следователя на выход из дома, поскольку ученый постоянно «проводит время в больницах».

Следствие считает, что, будучи директором Института общественных наук РАНХиГС, Зуев вступил в сговор с замминистра просвещения Мариной Раковой, а также замгендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгением Заком. Их целью, по версии следователей, было похищение денег.

Следствие считает, что фигуранты дела, используя служебное положение, заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства.