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    06 марта 2021, 21:46

    Ректорам российских вузов проведут оценку компетенций

    Валерия Шафирко

    Ректоры российских вузов пройдут ассессмент — цикл комплексной оценки их качеств и компетенций. Об этом рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

    «Мы запускаем вместе с министерством образования цикл сплошного ассесмента руководителей всех высших учебных заведений и в том числе для того, чтобы выявить наиболее активных, которые будут участвовать в разработке новой государственной программы в области науки и образования», — заявил Чернышенко по итогам совещания «Кадры для будущего». Его слова приводит РИА «Новости».

    В мероприятии вице-премьер принял участие в субботу, 6 марта, в ходе рабочей поездки в Татарстан.

    Российские вузы самостоятельно определят формат проведения выпускных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ (ВКР) в 2021 году. Решения учебные заведения примут исходя из эпидемической обстановки в каждом конкретном регионе.