Ректорам российских вузов проведут оценку компетенций

Ректоры российских вузов пройдут ассессмент — цикл комплексной оценки их качеств и компетенций. Об этом рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

«Мы запускаем вместе с министерством образования цикл сплошного ассесмента руководителей всех высших учебных заведений и в том числе для того, чтобы выявить наиболее активных, которые будут участвовать в разработке новой государственной программы в области науки и образования», — заявил Чернышенко по итогам совещания «Кадры для будущего». Его слова приводит РИА «Новости».

В мероприятии вице-премьер принял участие в субботу, 6 марта, в ходе рабочей поездки в Татарстан.

Российские вузы самостоятельно определят формат проведения выпускных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ (ВКР) в 2021 году. Решения учебные заведения примут исходя из эпидемической обстановки в каждом конкретном регионе.