Общество 23 января 2023, 10:47 Ректора РАНХиГС Мау освободили от должности по собственному желанию Кремль: ректор РАНХиГС Мау ушел с поста по состоянию здоровья РИА «Новости»

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Ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимира Мау освободили от должности. Об этом сообщили представители пресс-службы правительства.

«Владимир Мау, занимавший пост ректора РАНХиГС, освобожден от этой должности», — рассказали они.

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По их словам, глава вуза покинул пост по собственному желанию. Причиной стало состояние здоровья Мау.

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Ранее ректору РАНХиГС предъявляли обвинение в крупном мошенничестве. Также его сделали фигурантом расследования одного из уголовных дел, возбужденных против экс-замминистра просвещения Марины Раковой.

Однако позднее обвинения сняли, а судопроизводственный процесс остановили.

В ноябре прошлого года представители Мау сообщили прессе, что тот отправился в ежегодный плановый отпуск. Также ряд СМИ выяснил, что ректор РАНХиГС направился в Израиль несколько месяцев назад. По данным приближенных к Мау источников, он до сих пор не возвращался из этой страны.