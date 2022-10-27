Ректора биотехнологического университета арестовали в Москве по делу о мошенничестве | 360°

Общество 27 октября 2022, 15:11 Ректора биотехнологического университета арестовали в Москве по делу о мошенничестве Ректора биотехнологического университета Балыхина заключили под стражу до 25 декабря YouTube

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Головинский суд Москвы арестовал ректора Российского биотехнологического университета Михаила Балыхина по делу о мошенничестве. Об этом сообщили в Telegram-канале Московских судов общей юрисдикции.

«Головинский районный суд Москвы 26 октября удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Балыхина Михаила Григорьевича, ректора ФГБОУ ВО „Российский биотехнологический университет“», — сказано в публикации.

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В судебной инстанции уточнили, что фигуранту вменяют мошенничество в особо крупном размере. Балыхину установили срок ареста до 25 декабря. Детали уголовного дела в суде не раскрыли.

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Еще неделю назад вуз, который возглавлял Балыхин, назывался Московским государственным университетом пищевых производств (МГУПП). Затем его переименовали по распоряжению заместителя министра науки и высшего образования РФ Дмитрия Афанасьева. Учебное заведение открылось в столице в 1930 году как Вечерний химико-технологический институт мясной промышленности, сообщило ИА НСН.