Общество 15 марта 2024, 11:08 Ректор «Строгановки» Сергей Курасов: «Норильск всегда будет поэтизирован художниками»

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Сергей Курасов рассказал, почему его учебное заведение стало партнером в большом междисциплинарном проекте «Исследователь и художник:искусство в экспедиции», и о том, почему Заполярье так привлекает исследователей и творцов.

«Наш основатель, граф Сергей Григорьевич Строганов, был не только большим меценатом, любителем искусства, крупным промышленником, генералом. Он был еще и археологом, любителем экспедиций и путешественником, изучающим мир», – отметил ректор РГХПУ им. С.Г. Строганова. «Поэтому тема экспедиций для нашего вуза близка и участие в этом проекте очень важно для нас и в этом аспекте».

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По словам Сергея Курасова, Север и Заполярье неслучайно стали вдохновением для проектных идей студентов Строгановского университета в области создания удобных площадок, модульного проживания и других точек присутствия человека в суровых условиях Крайнего Севера. В экспозиции выставки среди разных работ представлена дизайн-концепция многофункциональной среды северного морского пути на примере поселка Диксон. Футуристичный проект выглядит необычно для северных широт, но функционально отвечает многим запросам города-порта. Также студенты представили и свои версии улучшения городской среды в Норильске, где сегодня уже реализуется масштабная программа реновации.

«Уверен, что современная и инновационная Строгановка с помощью своих студенческих работ даст возможность реновации Норильска состояться. По крайней мере, мы готовы в этом принять участие, и те проектные работы, те идеи и те интересы, которые существуют у наших студентов, они подтверждают эту мою позицию», – добавил Сергей Курасов.

Норильск для академика – это не просто вдохновляющая точка на карте. Сергей Курасов прожил в Норильске 17 лет, там окончил общеобразовательную школу и там же влюбился в искусство. Он признается: «Для меня Норильск и Заполярье – это отдельная, глубоко личная тема моих исследований, творческих исканий и художественных экспериментов».

Как раз тогда были сделаны несколько художественных этюдов, которые сохранились и позволили Сергею Курасову и самому стать участником проекта «Исследователь и художник: искусство в экспедиции».

«Эти места всегда будут поэтизированы художниками, поскольку они имеют такое особое ощущение аскетичной красоты, не ярких цветов, а именно таких сочно-вкусных, с тонкостью переливания колорита. Это богатейший край, который связан с богатейшими сердцами людей, которые живут там», – подытожил Сергей Курасов.

Выставка «Исследователь и художник: искусство в экспедиции», организованная при поддержке «Норникеля», будет открыта в РГХПУ им. С.Г. Строганова до 15 марта. Уникальная экспозиция рассказывает о связи дизайн-проектирования, экологии и художественного исследования.