Общество 30 июня 2023, 10:36 Ректор СПбГЭУ вошел в новый состав совета директоров «Газпрома» Ректор СПбГЭУ Игорь Максимцев вошел в новый состав совета директоров «Газпрома» РИА «Новости»

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Ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев занял место экс-ректора РАНХиГС Владимира Мау в составе совета директоров «Газпрома». Об этом сообщили на официальном сайте компании.

«Совет директоров ПАО „Газпром“ сформирован на срок до третьего годового Общего собрания акционеров компании с момента избрания», — указали в организации.

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Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью компании. Исключение — вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Игорь Максимцев — доктор экономических наук, профессор, действительный член РАЕН. Он также является членом редакционных коллегий ряда экономических журналов России. Ректором СПбГЭУ его избрали в 2006 году, до это он был проректором по международным связям, указано на сайте российского союза ректоров. В университете Максимцев работает с 1995-го.

Ранее «Газпром» утвердил программу развития на девять лет вперед. Главе холдинга Алексею Миллеру поручили устранить из механизма стратегического планирования долю на европейском рынке газа.