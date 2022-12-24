Общество 24 декабря 2022, 16:27 Ректор РГГУ опроверг увольнение Сванидзе Ректор РГГУ Безбородов заявил об обсуждении вопроса увольнения журналиста Сванидзе Телеканал «360»

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Руководство РГГУ обсуждает вопрос увольнения журналиста Николая Сванидзе с должности директора Института массмедиа и рекламы, рассказал ТАСС ректор университета Александр Безбородов. Он уточнил, что независимо от принятого решения Сванидзе останется преподавателем в вузе.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Николая Сванидзе уволили с поста директора Института массмедиа и рекламы РГГУ. Безбородов опроверг эту информацию

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«Вопрос рассматривается в настоящее время», — заявил он агентству. Ректор добавил, что Сванидзе останется преподавать в вузе независимо от того, какое в итоге примут решение.

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Сам журналист подтверждал, что руководство обсуждает возможность его увольнения с должности. По словам Сванидзе, сейчас в вузе решают, на какую должность его перевести.

«Мы об этом проговорили с ректором, договорились, что я перехожу на другую должность», — отметил он.

Об увольнении ранее сообщил РБК. Издание подчеркнуло, что сам Сванидзе не удивился этому решению.

Ранее Николай Сванидзе входил в состав Совета по правам человека. Президент Владимир Путин исключил его из списка.