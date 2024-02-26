Общество 26 февраля 2024, 08:43 Ректор РАНХиГС предложил внедрять меритократию в России Ректор РАНХиГС Комиссаров: в России нужно внедрять меритократию РИА «Новости»

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Гендиректор АНО «Россия — страна возможностей», ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров предложил внедрять меритократию в стране. По его словам, она в целом не противоречит демократии и имеет перед ней ряд преимуществ, сообщил «Коммерсант».

С таким предложением Комиссаров выступил по итогам суперфинала пятого сезона конкурса «Лидеры России».

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Он пояснил, что меритократия переводится как «власть достойных», и представляет принцип, по которому люди продвигаются на позиции по показателям своих компетенций, знаний и талантов, вне зависимости от социального происхождения и достатка.

«Мне кажется, это очень важный принцип», — подчеркнул Комиссаров.

Ректор обратил внимание, что именно по такому принципу работают «школа мэров» и «школа губернаторов».

Вместе с этим, по его словам, у меритократии есть и критики, по мнению которых, таланты людей трудно оценивать. В ответ на вопрос издания, как меритократия согласуется с демократией, Комиссаров отметил, что у демократии так же имеются свои плюсы и ограничения, что видно на примере некоторых западных стран, где к власти, по его оценке, приходят популисты и «не самые достойные люди».

«Главный принцип, который должен существовать, — это открытость и приверженность демократическим процедурам, но при этом оценка и возможность продвижения по профессиональным качествам», — заключил он.