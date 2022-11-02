Общество 02 ноября 2022, 17:26 Ректор РАНХиГС покинул Россию после закрытия дела о мошенничестве — СМИ РИА «Новости»: ректор РАНХиГС Мау уехал в Израиль после закрытия дела о мошенничестве РИА "Новости"

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Ректор престижного российского вуза РАНХиГС Владимир Мау, которого подозревали в особо крупном мошенничестве, отправился в Израиль после закрытия уголовного дела. Об этом сообщил источник РИА «Новости».

«Улетел сегодня», — уточнил он.

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Мау вменяли хищение 21 миллиона рублей у работодателя. Показания против него дали фигуранты крупного коррупционного дела — бывший заместитель министра просвещения Марина Ракова и ректор Шанинки Сергей Зуев. Владимир Мау отрицал свою вину. Некоторое время он находился под домашним арестом, затем — под подпиской о невыезде. По данным СМИ, дело в отношении Мау (но не в отношении других фигурантов) прекратили в середине октября.

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В августе Мау восстановили в должности. Судя по информации на сайте РАНХиГС, он по-прежнему остается ректором вуза. Источники СМИ отмечают, что Мау ежедневно бывает в академии и «ведет себя уверенно». В период домашнего ареста Владимира Мау его обязанности выполнял проректор Максим Назаров.