Ректор Пермского университета назвал массовую стрельбу актом чудовищного насилия

Ректор Пермского университета (ПГНИУ) Дмитрий Красильников назвал стрельбу в вузе актом чудовищного насилия. По его словам, произошедшее объяснить человеческим языком просто невозможно.

«В Пермский край пришла большая беда. Объяснить это человеческой логикой невозможно. Этот акт чудовищного насилия навсегда останется глубочайшим рубцом в истории, в жизни Пермского университета», — сообщил Красильников.

Он отметил, что отпечаток трагедии останется не только в пермском регионе, но и во всей системе высшего образования нашей страны. Ректор высказал слова скорби родственникам погибших и пострадавших в этой ужасной трагедии.

«Надеемся на скорейшее выздоровление всех тех, кто получил ранения. И сегодня, конечно, главное — это помощь. Не только материальная, но, в первую очередь, психологическая. Все необходимое в этом направлении делается. Работают все службы, развернуты пункты психологической помощи», — добавил он.

В этой трагедии еще предстоит разобраться более досконально, а также сделать необходимые выводы. По словам ректора, достичь этого будет возможно только общими усилиями.

Ранее «360» выпустил большой материал о погибших.