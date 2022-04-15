Ректор Педиатрического университета Петербурга: за период пандемии у нас не заразился ни один сотрудник

Ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов рассказал, что за время пандемии коронавируса в красной зоне инфекционного отделения не заболел ни один сотрудник. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

«Это было огромное испытание. Я преклоняюсь перед коллегами, работающими в красной зоне. Сначала никто не знал, насколько болезнь тяжела, насколько она контагиозна, но люди пошли туда. На самом деле, это огромное мужество людей. К нам везли самые тяжелые случаи. Это COVID-19 плюс онкология, тяжелые иммунодефициты, хирургия, эндокринология», — сообщил Иванов.

Инфекционное отделение Педиатрического университета продолжает свою работу, несмотря на спад пандемии. Сейчас там получают лечение восемь детей, имеющие коронавирус и другие тяжелые сопутствующие заболевания.