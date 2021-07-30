Ректор МИРЭА рассказал о новой образовательной программе в области киберспорта

Ректор Российского технологического университета МИРЭА Станислав Кудж рассказал, почему киберспортсмен — это профессия настоящего. Он также отреагировал на инициативу правительства запустить в вузах образовательные программы в области компьютерных игр. Об этом написал News.ru.

По словам Куджа, уже сейчас ощущается нехватка центров по подготовке специалистов по киберспорту. Большинство профессионалов — это люди-самоучки, имеющие хорошее инженерное образование.

Российские вузы стараются развивать это направление, при этом они отмечают и заинтересованность абитуриентов в получении навыков в инновационном IТ-образовании.

Например, в 2019 году на вручении национальной премии «Студент года» РТУ МИРЭА был признан лучшим киберспортивным вузом. Университет старается оказывать всестороннюю поддержку развитию отрасли. В ноябре прошлого года даже открылся Центр киберспорта «Киберзона».

Выпускники киберспортивных специальностей могут освоить профессию гейм-дизайнера или менеджера киберспортивного клуба. Востребованы и творческие профессии: 3D-художник, игровой сценарист, комментатор киберспорта и стример.

Кудж добавил, что в Институте информационных технологий уже существует такая программа, как «Разработка и дизайн компьютерных игр и мультимедийных приложений». Обучаясь по ней, студенты получают знания в области проектирования и разработки мобильных приложений, интернет-ресурсов, клиент-серверных систем, мультимедийных приложений и контента.

А в Центре киберспорта учащиеся приобретут необходимые игровой опыт и портфолио, ведь самое главное для киберспортсмена — это практика. В будущем индустрия будет только расширяться и наращивать компетентные кадры.