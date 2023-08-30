30 августа 2023, 17:47
Ректор МГУ имени Огарева Глушко рассказал о борьбе вузов за будущих физиков и химиков
По итогам прошедшей приемной кампании между университетами обострилась борьба за абитуриентов по направлениям подготовки, где требуется физика и химия. Об этом сообщил ректор МГУ имени Огарева Дмитрий Глушко «Национальной службе новостей».
По его словам, в этом году фиксируется значительный рост количества заявлений на прием — всего подано около 22 тысяч заявлений, также продолжается набор в аспирантуру.
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Глушко отметил, что конкуренция за будущих химиков и физиков между вузами обострилась втройне.
Студенты
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