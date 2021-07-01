Ректор МГТУ имени Баумана назвал информацию об отставке ректора ВШЭ неправдоподобной

Ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров заявил, что к решению об отставке Кузьминова из ВШЭ не было никаких предпосылок. По его мнению, Ярослав Кузьминов был очень инициативным главой университета. Об этом рассказало издание Daily Storm.

«А зачем? Ему рано еще, у него возраст еще небольшой», — отметил Александров и добавил, что эта информация стала новостью для него.

По информации знакомого Ярослава, глава ВШЭ ушел со своего поста, потому что устал от «компромиссов с властью», на которые шел все последние годы.

Кузьминов родился в Москве, учился на экономическом факультете МГУ. Он одним из первых основал Высшую школу экономики и занимал в ней пост ректора целых 28 лет. Ярослав Кузьминов был одним из авторов реформы образования 1997 года. Он также имеет ряд государственных наград.