Ректор МГМСУ: студенты готовы бороться с коронавирусом

«Во все времена волонтерство, как мы его сейчас называем, оно всегда приветствовалось. По большому счету, студенты-медики шли в эту специальность для того, чтобы помогать другим людям», — пояснил Янушевич.

По словам ректора, студентов необходимо привлекать к помощи лишь на добровольной основе.

«Привлечение возможно только с согласия самих студентов. Никакого приказного порядка здесь быть не может. Студенты-третьекурсники могут быть привлечены в качестве среднего медицинского персонала. До третьего курса — как санитары. Студенты старших курсов — помогать врачам в больничных палатах. Перед этим все они должны пройти инструктаж и обучение», — уточнил Янушевич.

Он заметил, что руководство учебного заведения подумает на возможным поощрением волонтеров.

«Мы предусмотрим возможность поощрения волонтерства. Как мы сделаем это — я еще не готов сказать, но мы обязательно это продумаем», — резюмировал глава вуза.