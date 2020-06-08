Ректор МГИМО: работать дипломатом в горячих точках опасно

В дипломатической работе в горячих точках всегда нужно быть готовым к любому развитию событий. Ректор рассказал, что в Ираке как-то погибли два дипломата, один из них был молодой — недавно выпустился из университета.

Торкунов также вспомнил про российского дипломатического работника Андрея Карлова, представлявшего интересы страны в Турции и погибшего от рук радикалов. По словам ректора, он очень много и продуктивно работал.

«В любой профессии есть свои опасности. В профессии дипломата, особенно работающего в горячих точках, всегда есть опасность. Конечно, эта профессия — непростая. Я бы не сказал, что опасная, но непростая. Надо быть готовым к любому повороту событий», — заявил дипломат.