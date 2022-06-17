Ректор МГИМО анонсировал расширение сотрудничества с зарубежными вузами

Ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов сообщил, что сотрудничество с зарубежными вузами будет развиваться, несмотря на ситуацию в мире. Заявление прозвучало на Петербургском международном экономическом форуме.

Торкунов отметил, что некоторые европейские партнеры «подвесили вопрос о сотрудничестве, в том числе под нажимом правительств», но «мир большой», и межвузовские связи все равно будут расширяться.

«Мы и раньше развивали связи с азиатскими университетами, асеановскими, ближневосточными. И количество стран будет расти», — подчеркнул ректор МГИМО.

Вуз работает над программой сетевой магистратуры совместно со странами АСЕАН, прорабатывает вопрос об открытии новых программ в партнерстве с университетами Китая.

«Сотрудничество будет расширяться и на зону Персидского залива. И Абу-Даби, и Дубай, и Турция. В Турции есть большая потребность в иностранных языках, многие граждане хотели бы учиться на русском языке», — добавил Анатолий Торкунов.

Осенью МГИМО планирует открыть онлайн-программу обучения русскому языку для студентов из стран СНГ и Центральной Азии, затем практику собираются расширить на ОАЭ и Турцию.

Также МГИМО разработал большую программу сотрудничества с сельскохозяйственными вузами и уже выпустили первых специалистов, некоторые из которых трудятся в Минсельхозе. Ожидается, что в программе примут участие иностранные студенты.

«В наше время, когда появились новые технологии, это (сотрудничество вузов — прим. ред.) стало нужным, чтобы обмениваться идеями, мыслями, открытиями. Когда синергия университетов обеспечивается взаимными программами, например гуманитарных вузов с инженерными», — заметил Торкунов.