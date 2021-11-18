Ректор из Санкт-Петербурга выругался матом на международном фестивале

Александр Евменов, ректор Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ), покинул свой пост после инцидента на видеоконференции — он выругался матом прямо на международном фестивале. Об этом сообщил «Подъем».

Евменов в нецензурной форме выразил свое недовольство тем, что в непростой эпидемической обстановке российские кинотеатры все еще не закрываются. Он понял, что забыл выключить микрофон и все участники конференции слышали его фразу.

Позднее Минкультуры сообщило, что ректор покидает свой пост. Его заменит сценарист и продюсер Наталия Горина.

Несмотря на то, что студенты связывают отставку Евменова с произошедшим на видеоконференции, в ведомстве эту информацию отрицают. По словам представителей Минкультуры, кадровая перестановка связана исключительно с необходимостью развития института.

Студента еще одного петербургского вуза — СПбГУ — внесли в черный список университета. Молодого человека обвинили в пропаганде нетрадиционных отношений.