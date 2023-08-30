Общество 30 августа 2023, 17:49 Ректор ГУУ Строев назвал юриспруденцию и госуправление самыми востребованными специальностями в вузе

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Наиболее актуальными специальностями в Государственном университете управления среди абитуриентов в этом году стали юриспруденция и госуправление. Об этом сообщил ректор вуза Владимир Строев в беседе с «Национальной службой новостей».

По его словам, также особой востребованностью пользуются классический менеджмент с различными направлениями и реклама и связи с общественностью.

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Строев отметил, что на перечисленные направления сотрудники университета зафиксировали самый большой конкурс.