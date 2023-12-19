Общество 19 декабря 2023, 14:28 Ректор ГИТИСа Заславский заявил, что новая версия «Щелкунчика» в МАМТе ему понравилась больше других

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Ректор ГИТИСа Григорий Заславский заявил, что в уходящем году было много хороших постановок. Однако больше всего ему понравилась новая версия «Щелкунчика» на сцене МАМТа, сообщила «Национальная служба новостей».

По его словам, эта постановка пользуется большим спросом, но спокойным. Заславский считает, что спрос на «Щелкунчика» в Большом театре во многом специально взвинчен, истерия и ажиотаж создаются искусственно.

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Также ректору ГИТИСа в этом году запомнились спектакли «Мандат» Студии театрального искусства и «Дачники на Бали, или „Асса“ 30 лет спустя» Театра на Малой Бронной.