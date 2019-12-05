Рекрутеры назвали сферы с самой быстрорастущей зарплатой

Сильнее всего в 2019 году росли зарплаты специалистов IT и розничной торговли. Но, несмотря на это, доходы продавцов остаются одними из самых низких в России.

Специалисты сервиса по поиску работы проанализировали данные о предлагаемой и фактической стоимости труда в 800 российских компаниях в 2019 году и сравнили с показателями 2018-го. Эксперты учитывали только доходы ведущих специалистов и специалистов. С результатами исследования ознакомилась газета «Известия».

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И по размеру зарплат, и по их росту в России лидирует сфера информационных технологий. Средняя зарплата специалиста из этой отрасли составляет 91,2 тысячи рублей в месяц, причем за год зарплаты выросли на 6,5%.

На столько же подросли доходы в розничной торговле. Среди литеров темпа роста зарплат финансовый сектор (5,2%), услуги для бизнеса (5,2%). В медицинской и фармацевтической сферах и в строительстве доходы сотрудников росли медленно, всего на 1,2%. В то же время медицина занимает второе место по размеру зарплаты. В среднем специалист из этой отрасли получает 74 тысячи рублей.

Самые низкие зарплаты в 2019 году — у сотрудников гостиниц, ресторанов, общепита и кейтеринга (46,7 тысячи рублей), финансового сектора (56 тысяч рублей), розничной торговли (59 тысяч рублей).

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заметил, что о перспективе профессии говорит не темп роста зарплаты, а сам доход. Так что, считает он, в ближайшие годы будет сохраняться высокий спрос на IT-специалистов.

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«На рынке высокий спрос на профессионалов высокого класса в этой сфере, но таких людей не хватает. Дефицит поддерживает необходимость гонки зарплат, поэтому и индексации тут выше. Тенденция в ближайшие годы будет сохраняться, ее поддерживает повальное увлечение цифровизацией», — заметил Сафонов.

Он также посчитал перспективным пойти сейчас в фармацевтику, биотехнологии или эксплуатацию сложных технических систем, которые обеспечивают автоматизацию на производстве.